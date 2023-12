Electrovaya Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Anlegerstimmung für Electrovaya war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und einen negativen Tag, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Stimmung führt. Unsere Redaktion bewertet die Anlegerstimmung für Electrovaya daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Electrovaya-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Electrovaya.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Electrovaya beträgt derzeit 0, was einen negativen Unterschied von -2,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" darstellt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Electrovaya über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.