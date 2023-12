Electrovaya Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Bei Electrovaya gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, hat sich nicht hin zu besonders positiven oder negativen Themen entwickelt. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Electrovaya in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich bei Electrovaya eine Abweichung von -13,5 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,74 CAD) und dem aktuellen Kurs (4,1 CAD). Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (3,73 CAD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,92 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Electrovaya derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Electrovaya-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 33,53 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Electrovaya.