Electrovaya Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Im Fall von Electrovaya wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Electrovaya-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 42,62), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Electrovaya daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Electrovaya mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,67 %) niedriger. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Electrovaya eingestellt waren. Es gab vier positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Electrovaya derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,75 CAD, während der Aktienkurs bei 4,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -15,37 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,71 CAD, was einer Abweichung von +8,36 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies einer "Neutral"-Bewertung.