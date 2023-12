Electronic System Tech Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Electronic heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Electronic weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt, dass Electronic auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Electronic wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen häufen sich die negativen Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Aktie von Electronic wird somit bezüglich der Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite von Electronic liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Electronic derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,28 USD, und der Kurs der Aktie (0,32 USD) liegt um +14,29 Prozent über diesem Trendsignal. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,29 USD, was einer Abweichung von +10,34 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".