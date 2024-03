Electronic System Tech Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Electronic-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 0,28 USD mit einer Entfernung von -3,45 Prozent vom GD200 (0,29 USD). Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,28 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Electronic-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Electronic-Aktie auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Electronic-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Electronic-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Electronic-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,99 auf, was 51 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, ebenso wie die Themen, die in den vergangenen Tagen rund um die Electronic-Aktie angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Electronic-Aktie.