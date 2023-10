Electronic Arts: Potenzial für +17,87% - Kursziel bei 137,47 EUR

Die Aktie von Electronic Arts konnte gestern um +1,80% zulegen und verzeichnet damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,34%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch. Einige Analysten sehen jedoch noch größeres Potenzial in der Aktie.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Electronic Arts im Durchschnitt auf 137,47 EUR geschätzt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnte die Aktie noch um weitere +17,87% steigen. Von insgesamt 29 Bankanalysten raten dabei 16 zum Kauf oder starken Kauf (Anteil: +55,17%), während 13 Experten die Bewertung “halten” vergeben. Nur drei Analysten sind optimistisch aber nicht euphorisch und setzen das Rating “Kauf”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Fazit: Die aktuelle Entwicklung spricht für eine positive Zukunftsprognose bei Electronic Arts mit einem...