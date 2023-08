Electronic Arts: Kursziel von 131,08 EUR

Am gestrigen Tag musste die Aktie von Electronic Arts am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,16% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtrückgang von -2,93%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich jedoch sicher: das wahre Kursziel von Electronic Arts liegt bei 131,08 EUR. Wenn sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +17,82%.

Von insgesamt 28 Experteneinschätzungen stufen 12 Analysten die Aktie als starken Kauf ein und weitere drei empfehlen “Kauf”. Eine weitgehend neutrale Bewertung mit “halten” erhalten dagegen 13 Experten.

Zusätzlich zum Guru-Rating bleibt auch der Trend-Indikator positiv für Electronic Arts.