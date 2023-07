Electronic Arts: Kursziel von 125,38 EUR - Analysten sehen Potenzial

Am Finanzmarkt legte die Aktie von Electronic Arts gestern um +0,46% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Tendenz von +5,21%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 125,38 EUR. Laut ihrer Einschätzung könnte dies ein Potential für Investoren in Höhe von +2,53% eröffnen.

• Electronic Arts steigt um +0,46%

• Kurspotenzial bei +2,53%

• 59,26% der Analysten bewerten die Aktie positiv

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,07

Derzeit empfehlen 13 Analysten einen starken Kauf sowie drei weitere das Rating “Kauf”. Weitgehend neutral positionieren sich elf Experten mit einer Bewertung von “halten”. Insgesamt bewerten damit rund 59% der befragten Analysten die Aktie positiv.

Abschließend lässt sich sagen: Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt weiterhin...