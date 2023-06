Electronic Arts: Kursziel von 119,30 EUR laut Analysten

Die Aktie von Electronic Arts zeigt aktuell eine gemischte Entwicklung. Gestern legte sie am Finanzmarkt um +0,69% zu, während die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage sich auf -0,44% summieren. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und setzen das mittelfristige Kursziel bei 119,30 EUR an. Das entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +1,20%.

• Am 08.06.2023 mit +0,69%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 119,30 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04



Trotz des neutralen Trends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich: Während derzeit 13 Experten sie als starken Kauf einstufen und drei weitere als “Kauf”, sehen zwölf Bankanalysten den aktuellen Zeitpunkt für ein “halten”. Der Anteil der Optimisten unter den Analysteneinschätzungen beträgt damit +57,14%....