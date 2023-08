Electronic Arts: Kurspotenzial von fast 20%

Die Aktie von Electronic Arts verzeichnete gestern eine solide Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +0,69%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Zuwachs insgesamt +0,83%, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

Dennoch wird die elektronische Unterhaltungssoftware-Aktie laut Bankanalysten aktuell nicht angemessen bewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 133,64 EUR – ein Potenzial für Investoren von fast 20%.

Von den insgesamt 28 befragten Analysten sprechen sich zwölf für einen Kauf und drei für einen starken Kauf aus. Die Mehrheit positioniert sich jedoch neutral und empfiehlt den Aktionären “Halten”.

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt zudem eine positive Tendenz. Es bleibt unverändert bei 3,96.

Zusammengefasst sehen Experten vielversprechende Aussichten für Electronic Arts und...