Electronic Arts: Kurspotential von +2,85% auf 128,65 EUR

Die Aktie von Electronic Arts hat in den letzten fünf Handelstagen eine relativ stabile Performance hingelegt. Am gestrigen Tag stieg sie um +0,25%, was die Gesamtperformance der Woche auf +0,07% anhebt. Doch wie sehen Bankanalysten das Potenzial dieser Aktie?

Das mittelfristige Kursziel für Electronic Arts liegt aktuell bei 128,65 EUR und könnte somit ein Potential von +2,85% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und bewerten die Aktie eher neutral.

Dennoch geben 16 von insgesamt 27 Analysten eine positive Kaufempfehlung mit einem Anteil von +59,26%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,07.

Fazit: Während einige Experten skeptisch bleiben hinsichtlich des Kursziels für Electronic Arts können Investoren durchaus noch einen Anstieg erwarten. Die Aktie wird weiterhin empfohlen oder zumindest zum...