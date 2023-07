Electronic Arts: Kurspotential von +1,40% auf 125,46 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Electronic Arts zeigt auch in diesem Monat wieder eine positive Entwicklung am Finanzmarkt. Gestern konnte ein Plus von +0,45% verzeichnet werden und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf +2,51%. Analysten sind davon überzeugt, dass das wahre Kursziel bei 125,46 EUR liegt.

• Electronic Arts legte um +0,45% zu

• Wahres Kursziel bei 125,46 EUR

• Guru-Rating weiterhin bei 4,07

Das mittelfristige Kurspotenzial beläuft sich somit auf ein Plus von +1,40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Derzeit empfehlen jedoch insgesamt 16 Analysten den Kauf oder das Halten der Aktie. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,07 konstant.

Insgesamt ist die Stimmung rund um die Aktie also positiv gestimmt und...