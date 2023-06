Electronic Arts: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +2,70% - Zielkurs bei 117,57 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Videospielherstellers Electronic Arts hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine weitere Kursentwicklung von -0,16% hingelegt. Damit summiert sich das Minus auf -2,65%. Die Analysten sind unterschiedlicher Meinung über die zukünftige Entwicklung der Aktie.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Electronic Arts bei 117,57 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +2,70%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Von insgesamt 28 Experten empfehlen 13 die Aktie als starken Kauf und drei setzen sie auf “Kauf”. Weitere zwölf Analysten halten das Papier für neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,04 gleichbleibend positiv. Insgesamt ist also mehr als die Hälfte der befragten Experten optimistisch für Electronic Arts eingestellt (+57,14%).