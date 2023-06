Electronic Arts: Analysten sind optimistisch mit einem Kursziel von 120,19 EUR

Die Aktie von Electronic Arts hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend gezeigt und am gestrigen Tag um -0,71% abgeschlossen. Trotzdem glauben die Bankanalysten an das Potenzial der Aktie.

• Am 07.06.2023 hat Electronic Arts einen Rückgang von -0,71% verzeichnet

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,19 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Das durchschnittliche Kursziel für Electronic Arts beträgt laut Bankanalysten derzeit 120,19 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, ergibt sich ein potentialer Anstieg von +1,89%. Von den insgesamt 28 Analysten empfehlen momentan 16 die Aktie als stark zu kaufen oder zumindest zu halten.

Ein positiver Guru-Rating Indikator unterstützt diese Einschätzung ebenfalls. Vorher als “Guru-Rating ALT” bekannt ist dieser auf dem Level von “Kaufen” eingestuft...