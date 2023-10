Electronic Arts: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Electronic Arts hat in der vergangenen Woche ein Plus von +1,51% verzeichnet und am gestrigen Tag eine leichte Abwärtsbewegung um -0,21%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig darüber, dass das wahre Potenzial derzeit noch nicht ausgeschöpft ist.

• Electronic Arts: Am 02.10.2023 mit -0,21%

• Das Kursziel von Electronic Arts liegt bei 137,13 EUR

• Guru-Rating von Electronic Arts bleibt das selbe mit 4,00

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 137,13 EUR – dies entspricht einem Potenzial von +20,62% gegenüber dem aktuellen Kurs. Während einige Experten optimistisch in die Zukunft blicken und die Bewertung “Kauf” vergeben haben (55%), halten sich andere zurück und stufen die Aktie als “halten” ein (39%). Lediglich eine kleine Anzahl an Analysten empfiehlt einen Verkauf (6%).

