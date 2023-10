Electronic Arts: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Electronic Arts verzeichnete gestern eine Steigerung um +1,02% und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,58%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein. Doch die Analysten sind optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Electronic Arts liegt bei 137,06 EUR – das entspricht einem Potenzial von +20,37%. Von insgesamt 29 Bankanalysten empfehlen 13 die Aktie als starken Kauf und weitere drei als Kauf. Das bedeutet: Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung liegt bei über 55%.

Auch das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,00. Obwohl einige Experten vorsichtig bleiben und die Bewertung “halten” vergeben haben, scheinen viele Bankanalysten davon auszugehen, dass der wahre Wert der EA-Aktie noch nicht vollständig erfasst wurde.