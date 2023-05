Electronic Arts: Analysten sehen Potenzial von 1,44% - Kursziel bei 119,93 EUR

Die Aktie von Electronic Arts hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,34% verzeichnet und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,12%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 119,93 EUR liegt.

• Am Finanzmarkt mit einer positiven Entwicklung von +1,12%

• Mittelfristiges Kursziel bei 119,93 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf einem guten Niveau (4.04)

Derzeit gibt es unterschiedliche Auffassungen unter den Analysten bezüglich des Potenzials dieser Aktie. Während 13 Experten sie als “starken Kauf” empfehlen und drei weitere sie als “Kauf” bewerten, halten sich zwölf Experten neutral (“halten”). Insgesamt haben also mehr als die Hälfte der Analysten eine optimistische Einstellung (+57.14%) zu Electronic Arts.

Zusammenfassend...