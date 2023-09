Electronic Arts: Analysten sehen Kursziel bei 136,99 EUR

Die Aktie von Electronic Arts hat an der Börse in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,15% erreicht. Gestern konnte sogar ein Zuwachs um +1,03% verzeichnet werden. Die Marktstimmung scheint aktuell eher neutral zu sein.

Bankanalysten sind sich jedoch einig, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 136,99 EUR – eine Steigerung von +21,61%. Dies wird allerdings nicht von allen Experten geteilt.

Während 13 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie als kaufenswert bewerten (insgesamt also über die Hälfte), sprechen sich 13 andere Experten für “Halten” aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00 Punkten.

Fazit: Trotz des bereits positiven Trends könnte Electronic Arts Investoren noch weiteres...