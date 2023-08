Electronic Arts: Analysten sehen Kursziel bei 133,64 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Electronic Arts eine Kursentwicklung von -0,18%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,92%. Das wahre Kursziel der Aktie liegt nach Einschätzung der Bankanalysten bei 133,64 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial in Höhe von +20,70%.

Derzeit empfehlen zwölf Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere geben ein optimistisches Rating ab. Hingegen bewerten dreizehn Experten die Wertpapiere als “halten”. Insgesamt sind damit +53,57% der Meinungen positiv.

Das “Guru-Rating” zeigt ebenfalls einen stabilen Trend auf und ist unverändert geblieben.