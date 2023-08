Electronic Arts: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,80% - Kursziel bei 132,73 EUR

Die gestrige Entwicklung der Electronic Arts-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,20%, was in Summe zu einer negativen Bilanz von -2,32% für die vergangene Handelswoche führt. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel beträgt 132,73 EUR und bietet damit Investoren ein beachtliches Potenzial von +21,80%.

Aktuell raten zwölf Analysten zum Kauf des Wertpapiers und drei bewerten es als optimistischen Kauf. Eine neutrale Haltung vertritt eine Gruppe aus dreizehn Experten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96.