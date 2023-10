Electronic Arts: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,05% auf 138,09 EUR

Die Aktie des Videospielherstellers Electronic Arts hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,29% erzielt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch und die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 138,09 EUR.

13 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an, während drei Experten eine leicht optimistische Kaufempfehlung aussprechen. Weitere 13 Experten bewerten sie neutral mit einem “halten”-Rating. Somit sind insgesamt über die Hälfte der Analysten (55,17%) noch immer positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00 und bestätigt somit das positive Bild für Electronic Arts.