Electronic Arts: Analysten prognostizieren Kursziel von 133,24 EUR

Am gestrigen Handelstag musste Electronic Arts mit -0,47% Verlust hinnehmen. Trotzdem notierte die Aktie in der vergangenen Woche insgesamt +0,24% im Plus und verzeichnete damit einen neutralen Trend.

Die Einschätzung der Bankanalysten fällt hingegen positiver aus: Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 133,24 EUR – ein Potenzial von +20,40%. Von insgesamt 28 befragten Experten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (53,57%). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,96.

Es bleibt jedoch abzuwarten ob sich diese Prognosen bewahrheiten werden.