Electronic Arts: Analysten prognostizieren Kursziel von 119,21 EUR

Die Aktie von Electronic Arts hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung hingelegt. Gestern konnte sie jedoch um +1,24% zulegen und erreichte damit ein Plus von insgesamt +0,86%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und weisen auf das mittelfristige Kursziel von 119,21 EUR hin – was einem Potential von +1,03% entspricht.

• Electronic Arts verzeichnete gestern einen Anstieg um +1,24%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 119,21 EUR

• Von insgesamt 28 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf

Laut derzeitigen Einschätzungen gibt es unterschiedliche Ansichten bezüglich des Potentials der Aktie. Während sich einige Experten optimistisch zeigen (57%), sprechen andere eher eine neutrale Empfehlung aus oder halten sogar zum Verkauf an. Insgesamt scheint aber eine...