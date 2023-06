Electronic Arts: Analysten halten ein Kursziel von 120,27 EUR für möglich

Nach einer neutralen Kursentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen hat Electronic Arts gestern eine negative Veränderung von -0,51% am Finanzmarkt verzeichnet. Trotzdem bleiben die Ergebnisse der letzten Woche insgesamt positiv mit +0,43%. Die Einstellung des Marktes scheint also relativ neutral zu sein.

Einige Bankanalysten sind jedoch davon überzeugt, dass Electronic Arts aktuell nicht korrekt bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 120,27 EUR (+1.27%). Dieser Meinung teilen aber nicht alle Experten aufgrund der jüngsten neutralen Entwicklung.

13 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere drei Experten bewerten sie als optimistisch mit “Kauf”. Zwölf Bewertungen wurden als “halten” klassifiziert. Insgesamt sind damit +57,14% der Analysestimmen zumindest noch optimistisch für die...