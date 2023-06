Electronic Arts: Aktuelle Kursentwicklung und Prognose

Die Electronic Arts-Aktie hat gestern an der Börse einen Rückschlag von -0,26% erlitten. Insgesamt konnte das Unternehmen jedoch in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,31% verbuchen. Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel von 117,61 EUR festgelegt.

• Electronic Arts-Kurs am 16.06.2023 bei -0,26%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 117,61 EUR

• Das Guru-Rating beträgt weiterhin 4,04

Von den insgesamt 28 analysierenden Bankhäusern empfehlen aktuell 13 die Aktie als starken Kauf. Weitere drei Analysten setzen auf “Kauf”, während zwölf Experten dazu raten “zu halten”. Somit zeigen sich rund +57,14% der Analysten nach wie vor optimistisch gestimmt.

Trotz dieser positiven Prognosen sollten Investoren stets ihre eigene Risikobereitschaft im Blick behalten...