Electronic Arts Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ für die Anleger. Nur an zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere die Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Electronic Arts nahmen in den letzten Tagen zu. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale. Genauer gesagt gab es 2 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei Electronic Arts eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Electronic Arts positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festzustellen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Electronic Arts für diese Stufe daher ein "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Electronic Arts verläuft aktuell bei 130,15 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 141,17 USD und hat damit einen Abstand von +8,47 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 138,21 USD angenommen, was einer Differenz von +2,14 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Electronic Arts-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 5 im Bereich "Gut", 5 im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 144,22 USD angesiedelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt vergibt die Redaktion daher das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.