Electronic Arts: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 133,64 EUR

Die Aktie des Gaming-Unternehmens Electronic Arts konnte gestern am Finanzmarkt leicht um +0,69% zulegen und verzeichnete somit in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend. Doch die Meinung der Bankanalysten fällt eindeutig aus: Das mittelfristige Kursziel von Electronic Arts liegt derzeit bei 133,64 EUR und bietet Investoren damit ein Potenzial von +19,86%. Von insgesamt 28 Experten raten aktuell 15 zur Anlage in das Unternehmen.

Das Guru-Rating von Electronic Arts bleibt mit einem Wert von 3,96 auf demselben Niveau wie zuvor. Eine klare Kaufempfehlung sprechen momentan zwölf Analysten aus. Drei weitere sind ebenfalls optimistisch...