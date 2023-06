Electronic Arts: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 117,81 EUR

Die Electronic Arts-Aktie wurde in letzter Zeit von den Anlegern am Finanzmarkt eher pessimistisch gehandelt. Gestern fiel sie um weitere -1,46%, was innerhalb von fünf Handelstagen ein Minus von -2,60% ergibt. Doch trotz dieser Entwicklung sehen die Bankanalysten aktuell ein großes Potential in der Aktie.

Das mittelfristige Kursziel für Electronic Arts liegt demnach bei 117,81 EUR und damit +3,26% über dem aktuellen Preis. Von insgesamt 28 Analysteneinschätzungen raten dabei 13 zum “starken Kauf”, während drei weitere Experten die Aktie als “Kauf” empfehlen. Die restlichen zwölf Experteneinschätzungen ordnen die Wertpapiere mit “halten” ein.

Eine positive Einschätzung kommt auch vom Guru-Rating, das bereits vorher auf einem hohen Niveau lag und unverändert bei 4,04 bleibt.

Fazit: Trotz des schwachen Trends an der Börse...