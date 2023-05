Electronic Arts: Aktie hat ein Kurspotenzial von +9,83%

Die Aktienbewertung von Electronic Arts spiegelt nach Ansicht von Analysten nicht das volle Potenzial wider. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 126,98 EUR.

• Am 12.05.2023 legte der Finanzmarkt um +0,12% zu.

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +9,83%.

• Das Guru-Rating für Electronic Arts ist jetzt auf 4,00 gestiegen.

Gestern verzeichnete Electronic Arts eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von 0,12%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg gab es jedoch einen leichten Rückgang um -0,23%, was darauf hindeutet dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 126,98 EUR. Sollten sie mit dieser Einschätzung richtig liegen und das Unternehmen weiterhin solide Geschäftszahlen veröffentlichen können könnte dies...