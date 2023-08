Electronic Arts: Aktie hat Kurspotenzial von +15,65% - Bankanalysten sehen Kaufempfehlung

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie des Videospielherstellers Electronic Arts 1,00%. Damit liegt sie in den letzten fünf Tagen bei einem Minus von 10,09%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch. Was sagen aber die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für Electronic Arts liegt laut Bankanalyse derzeit bei 128,65 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, hätte das Unternehmen ein Potenzial auf einen Anstieg um +15,65%.

13 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Unentschlossen zeigen sich elf Experten mit einer Haltebewertung.

Insgesamt sind also immerhin noch knapp sechs von zehn Analysten von einer positiven Entwicklung überzeugt (+59,26%). Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant bei 4,07.