Electronic Arts: Aktie mit Kurspotenzial von 17,87%

Die Aktie des US-amerikanischen Spieleherstellers Electronic Arts hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag ein Plus von 1,80% verzeichnet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt nach Einschätzung der Bankanalysten bei 137,47 EUR – ein Potenzial von +17,87%.

• Electronic Arts-Analyse: Am 06.10.2023 mit +1,80%

• Das Kursziel beträgt 137,47 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 4,00

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen sind aktuell mehr als die Hälfte (55%) optimistisch für den weiteren Verlauf der Electronic Arts-Aktie. Konkret empfehlen dabei aktuell 13 Analysten den Kauf der Aktien und drei Experten bewerten sie als stark kaufenswert.

Die restlichen Bewertungen verteilen sich auf “Halten” (13) bis “Verkaufen” (null). Dabei ist das sogenannte Guru-Rating im Vergleich...