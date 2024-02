Electronic Arts Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Electronic Arts insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Electronic Arts, und basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 144,22 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,37 Prozent. Daher wird das Unternehmen derzeit mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Electronic Arts-Aktie daher ein "Gut"-Rating für Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Electronic Arts-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Abschnitt neutral bewertet.

In Bezug auf die einfache Charttechnik erhält Electronic Arts eine positive Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält das Unternehmen jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.