Electronic Arts Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der gleitende Durchschnittskurs der Electronic Arts beträgt derzeit 126,38 USD, während die Aktie selbst auf 138,83 USD gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,85 Prozent liegt und die Bewertung "Gut" ist. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 132,17 USD, was einer Distanz von +5,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Analysten haben die Aktie der Electronic Arts in den letzten zwölf Monaten mit 12 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat wurde die Aktie hingegen mit 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 139,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,48 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Neutral" zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Electronic Arts beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 42,91 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,89, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und daher die Bewertung "Schlecht" für Electronic Arts abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr hingegen eine positive Entwicklung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und dem Gesamtergebnis "Gut" führt.