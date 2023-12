Electronic Arts Aktie: Alles unter Kontrolle?

In einem Monat, am 30. Januar 2024, wird das in Redwood City, USA, ansässige Unternehmen Electronic Arts seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Interessierte fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Electronic Arts Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Quartalszahlen im Blickpunkt

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 33,23 Mrd. EUR wird die Electronic Arts [...] Hier weiterlesen