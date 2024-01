Electromed Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Electromed ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 28,65 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 99,3, was einer Unterbewertung von 71 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Electromed-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Electromed liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,11 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Electromed insgesamt positiv, da es 1 Kauf- und keine neutralen oder Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 138,31 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer positiven Einstufung des Unternehmens.