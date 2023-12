Electromed Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem überkauften oder überverkauften Zustand befindet. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Um dies zu bewerten, wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Für Electromed liegt der RSI7 derzeit bei 32,69 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 45,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" weist Electromed mit einer Rendite von 7,72 Prozent eine Unterperformance von 52 Prozent auf. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,37 Prozent, wobei Electromed mit 26,09 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Electromed-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 26 USD, was einer potenziellen Steigerung um 140,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,8 USD) aus entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Electromed eher neutral diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.