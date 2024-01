Electromed Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs des Unternehmens Electromed zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,72 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -1,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Electromed eine Outperformance von +9,53 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 17,19 Prozent im letzten Jahr, wobei Electromed 9,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Rating für Electromed in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Electromed als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Electromed 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 99 haben. Daher wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft, da sie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend geändert. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Electromed-Aktie.