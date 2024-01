Electromed Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Dividendenrendite der Electromed-Aktie beträgt im Verhältnis zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Electromed wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Electromed. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Electromed-Aktie abgegeben, wovon 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Electromed-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Electromed. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 26 USD, was einem Aufwärtspotential von 141,64 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 10,76 USD. Daher erhält Electromed eine "Gut"-Empfehlung für diesen Analysepunkt.