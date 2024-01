Electromed Aktie: Alles nach Plan!

Derzeit wird die Aktie von Electromed aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV beträgt 28,65, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Electromed nur 28,65 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 71 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 99 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Electromed. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Electromed unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysten haben Electromed in den letzten zwölf Monaten insgesamt als "Gut" eingestuft, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Electromed gab, liegt das Kursziel im Durchschnitt bei 26 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 149,04 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Electromed liegt bei 55,75, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Electromed basierend auf dem KGV, dem Sentiment, den Analystenbewertungen und dem Relative Strength-Index.