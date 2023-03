Electrolux baut mehrere tausend Arbeitsplätze ab

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Das schwedische Elektrounternehmen Electrolux will im Rahmen eines Sparprogramms 3800 Vollzeitstellen streichen. Außerdem trennt sich das Unternehmen von externen Beratern, wie Electrolux am Montag berichtete. In diesem Bereich seien 1900 Vollzeitstellen betroffen.

Dem Hersteller von Haushaltsgeräten hatten zuletzt eine schwächere Nachfrage sowie höhere Produktionskosten zu schaffen gemacht. In diesem und dem kommenden Jahr will das Unternehmen insgesamt elf bis zwölf Milliarden schwedische Kronen (rund 985 Millionen bis 1,07 Mrd Euro) sparen. Electrolux vertreibt nach eigenen Angaben Haushaltsgeräte in 120 Ländern und beschäftigt 52 000 Mitarbeiter weltweit./wbj/DP/ngu