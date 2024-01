Electrolux Professional AB Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Electrolux Professional hat sich in den letzten zwei Wochen besonders positiv entwickelt, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird derzeit ein überverkaufter Zustand für die Electrolux Professional-Aktie festgestellt. Der 7-Tage-RSI beträgt 4,71 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 18,84 liegt. Beide Werte deuten auf eine überverkaufte Situation hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,2 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +14,62 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Electrolux Professional daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.