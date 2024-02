Electrolux Professional AB Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Electrolux Professional-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 54,61 SEK aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 65,8 SEK liegt. Das ergibt eine Abweichung von +20,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 55,36 SEK über dem letzten Schlusskurs (+18,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Electrolux Professional-Aktie veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Electrolux Professional-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Unter dem Strich wird die Electrolux Professional-Aktie mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.