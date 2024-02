Electrolux Professional AB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierfür werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt herangezogen, wobei sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Für die Electrolux Professional-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 54,61 SEK, was einer Abweichung von +20,49 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 65,8 SEK entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (55,36 SEK) liegt mit einer Abweichung von +18,86 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was dazu führt, dass die Electrolux Professional-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht ebenfalls eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Electrolux Professional-Aktie beträgt aktuell 15, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für die Electrolux Professional-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen, weshalb diese mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Zusätzlich zur technischen Analyse lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Electrolux Professional-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.