AB Electrolux Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt wurde die Aktie von Electrolux verstärkt in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal auf der analytischen Seite führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich während des vergangenen Monats zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Electrolux-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), führt bei der Electrolux-Aktie zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI liegt bei 57,01 und der RSI25 bei 64,09, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Electrolux derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 führen zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".