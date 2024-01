AB Electrolux Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die technische Analyse der Electrolux-Aktie zeigt, dass sich die 200-Tage-Linie (GD200) bei 124,83 SEK befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 97,02 SEK einen Abstand von -22,28 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 103,6 SEK, was einer Differenz von -6,35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Electrolux in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist demnach im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Electrolux zeigt jedoch eine unauffällige Diskussion, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Electrolux-Aktie beträgt 83, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,55, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für Electrolux.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Electrolux eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Electrolux daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Electrolux von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

