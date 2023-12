AB Electrolux Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Electrolux als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 40,15, während der RSI25 für 25 Tage bei 40,56 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung in den letzten Wochen festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass positive Auffälligkeiten bei Electrolux registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer guten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem wurde der Meinungsmarkt von positiven Themen rund um Electrolux dominiert. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Electrolux-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 125,57 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 108,35 SEK liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 103,25 SEK liegt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Analyse der verschiedenen Indikatoren zu dem Gesamtranking "Neutral" für die Electrolux-Aktie führt.