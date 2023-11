AB Electrolux Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Electrolux als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Electrolux-Aktie liegt der RSI7 bei 57,99, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,38 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Eine Analyse der sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse über das Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild oder der Diskussionshäufigkeit bei Electrolux festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Electrolux bei 127,73 SEK verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 104,7 SEK liegt und somit einen Abstand von -18,03 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 105,85 SEK, was einer Differenz von -1,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analyse der verschiedenen Indikatoren führt also zu dem Schluss, dass die Electrolux-Aktie hinsichtlich des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung, der Kommunikationsfrequenz und der technischen Analyse insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.