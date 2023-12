Electrolux AB ADR Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung einschätzen. Eine Analyse von Electrolux durch unsere Analysten auf sozialen Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei wurden drei konkret berechnete Signale untersucht, von denen alle drei als "Gut" eingestuft wurden. Somit ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine Bewertung als "Gut". Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die Stimmung bezüglich Electrolux als positiv einzustufen ist.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ist der RSI mit 44,65 als "Neutral" einzustufen, während sich der RSI für 25 Tage auf 38,99 beläuft, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt also zu einem Rating als "Neutral".

Bei der Auswertung von Sentiment und Buzz ergab sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Electrolux-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Electrolux-Aktie derzeit +3,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -15,13 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.