Electrocomponents Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Aktienkurs von Rs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 6,91 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -1,81 Prozent für Rs hinweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Rs 3,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,44, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was Rs eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 87,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Rs-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der den etwas längerfristigen Trend betrachtet, zeigt hingegen an, dass Rs weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Punkt führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Rs-Aktie ergibt.

Analysten schätzen Rs auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein, und erwarten ein Kursziel in Höhe von 1050 GBP, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.