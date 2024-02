Electrocomponents Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Stärke-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 46,03, was als neutral eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als neutral gilt. Insgesamt wird die Rs-Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 2,68 Prozent, was 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Rs-Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Rs als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,39 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,26. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Rs diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird Rs daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.